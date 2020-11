Membres : Lee Chan-sol, Kang Kyoung-yoon, Shin Hyun-bin, Lim Hyeong-bin.

Début : 2020





Bandage est un groupe sud-coréen composé de quatre garçons : Lee Chan-sol (chanteur principal, guitariste), Kang Kyoung-yoon (batteur), Shin Hyun-bin (guitariste) et Lim Hyeong-bin (bassiste, chanteur secondaire). Le groupe crée de la musique dans des genres comme le pop métal et le rock moderne.





Le groupe s'est fait connaître auprès du grand public en participant en 2019 à l'émission musicale « Super Band » diffusée sur JTBC. En avril 2020, Bandage a sorti son premier album single « Square One » avec le titre « Invisibles ». En juin, il a publié son premier album studio sous le titre « 432 » contenant au total dix chansons.





En parallèle de leurs activités en groupe, les membres de Bandage travaillent aussi de façon individuelle. Notamment, Lee Chan-sol a participé à des bandes originales de séries télévisées comme « The Lies Within » diffusées sur la chaîne OCN et « Itaewon Class » de la chaîne JTBC.





Le nom du groupe « Bandage », qui combine les mots anglais « Band » et « Windage », signifiant une force créée par frottement sur un objet, reflète la volonté du groupe d'exercer de l'influence sur le public à travers sa musique.





Square One (single album, avril 2020)

432 (album studio, juin 2020)