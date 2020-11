Nom : Lim Ji-min

Date de naissance : le 22 mai 2001

Début : 2020





Lim Ji-min est un chanteur sud-coréen. Né en 2001 à Gimhae dans la province de Gyeongsang du Sud, il s’est fait remarquer en participant en 2018, à l'âge de 17 ans, à une émission de télé-réalité de survie « The Fan » diffusée sur la chaîne SBS.





Le concept de l'émission consistait à présenter de futures idoles de k-pop recommandées par des célébrités et à les mettre en compétition. Le jeune garçon, recommandé par l’actrice et animatrice Park So-hyun, a réalisé une prestation convaincante tout au long de l’émission et fini dans le top 3.





Aussi doué en danse qu’en chant, Lim a fait ses débuts officiels en mai 2019 en sortant son premier album intitulé « Mini ». Cet album contient quatre titres dont « Loveholic », accueilli avec enthousiasme par le public. En décembre de la même année, il a dévoilé son deuxième album nommé « Youth » contenant la chanson « WHO, YOU ? », dans laquelle il parle des séquelles d’un amour perdu.





Mini (album, mai 2019)

Youth (album, décembre 2019)