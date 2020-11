Un concert mettant en valeur la beauté des paroles organisé à Busan

Date : le 6 novembre

Lieu : Dongrae Culture Center à Busan





Plusieurs artistes seront réunis afin de partager la beauté des paroles de différentes chansons avec le public. Le « concert avec les belles paroles » se tiendra le 6 novembre au Dongrae Culture Center dans la ville portuaire de Busan.





Dans le programme, on trouve une vingtaine de morceaux surtout appréciés pour leurs paroles comme « L’étude de la mémoire » du duo Exhibition et « Lettre » de Kim Gwang-jin, publiés respectivement en 1994 et en 2000.





Ces chansons intemporelles vont être interprétés par le vocaliste Hong Kyung-min et le chanteur de musique traditionnelle coréenne Lee Bong-geun. L’actrice de comédie musicale U Ji, qui a fait ses débuts au sein du girls band BESTie en 2013, montera également sur scène.