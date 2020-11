Une exposition intitulée « Sociologie de l’art dans les garde-robes » se tient du 13 octobre au 20 décembre au Centre créatif de Daejeon.





Les vêtements sont non seulement une expression de la personnalité, mais aussi un reflet de la société et de l'époque auxquelles on appartient. Organisée par le Musée d’art de Daejeon, cette exposition rassemble des œuvres d’art ayant pour thème les vêtements, dont des peintures, des photographies ou des installations, et invite le public à réfléchir sur la dimension sociale et historique des vêtements.





Les œuvres présentées ont la particularité d’être réalisées par des artistes résidant à Daejeon. Il s’agit de Kim Hee-ra, de Lee In-hee et de Kim Yong-beom.





Date : du 13 octobre au 20 décembre 2020

Lieu : Centre créatif de Daejeon