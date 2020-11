La comédie musicale « Monte-Cristo » fera son retour à Séoul avec une distribution de haute volée après quatre ans d'absence. Elle sera à l'affiche du LG Arts Center, du 17 novembre 2020 au 7 mars 2021. Elle célèbre cette année le dixième anniversaire de sa première représentation en Corée du Sud.





Créé en mars 2009 en Suisse, ce spectacle est basé sur le célèbre roman « Le Comte de Monte-Cristo » d'Alexandre Dumas. En Corée du Sud, il a été présenté pour la première fois en 2010. Jusqu'en 2016, il a mobilisé plus de 15 millions de spectateurs dans le pays.





Edmond Dantès, un jeune officier marin, est victime d'un complot ourdi par son entourage. Il est arrêté le jour de son mariage avec la belle Mercedes et envoyé au château d'If comme prisonnier. Il y fait la rencontre de l'abbé Faria, qui lui apprend les sciences et les arts en tout genre. Après 14 ans de réclusion, Edmond s'évade et prend le nom de Comte de Monte-Cristo. Son seul objectif est de se venger.





La distribution comprend Um Ki jun, Kai et Shin Sung-rok dans le rôle d'Edmond Dantès / le comte de Monte-Cristo, Ock Joo-hyun, Lina et Lee Ji-hye dans le rôle de Mercedes et Lee Jong-moon et Moon Sung-hyuk dans le rôle de l'abbé Faria.





Date : du 17 novembre 2020 au 7 mars 2021

Lieu : LG Arts Center à Séoul