Kim Jeong-won à Gwangju

Le pianiste sud-coréen Kim Jeong-won donnera un concert le 17 novembre au Kumho Art Hall du Centre culturel U-Square à Gwangju dans le sud-ouest du pays.





Au cours de ce concert intitulé « Réminiscence », l'artiste interprétera, entre autres, la Fantaisie en do mineur KV 475 et la Sonate en do majeur KV 330 de Mozart, ainsi que « La Vallée d'Obermann » de Liszt.





Né en 1975 à Séoul, Kim Jeong-won a fait preuve d’un talent musical dès son plus jeune âge. À l’âge de 14 ans, il est parti étudier la musique à l'université de Vienne. Il a également fait ses études au Conservatoire national de musique de Paris. Lauréat de nombreux concours internationaux, dont les Concours Bösendorfer et Maria Canals, Kim a joué avec de prestigieux orchestres, comme le London Symphony Orchestra et le Czech Philharmonic.





Date : le 17 novembre 2020

Lieu : Kumho Art Hall du Centre culturel U-Square à Gwangju