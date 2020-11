La comédie musicale « Little Women » sera présentée au M Theater du Centre Culturel Sejong à Séoul, du 24 novembre au 20 décembre.





La Troupe de comédies musicales de Séoul a adapté le roman éponyme de l’écrivaine américaine Louisa May Alcott. Ce roman, paru en France sous le titre « Les Quatre Filles du Docteur March », raconte l’histoire de quatre sœurs, Meg, Jo, Beth et Amy, pendant la Guerre de Sécession aux États-Unis.





Cette nouvelle comédie musicale est écrite par Han A-reum, composée par Park Cheon-hwi et mise en scène par Oh Gyeong-taek. Au casting, on retrouve Lee Hye-ran dans le rôle de Meg, Lee Yeon-gyeong et Yu Lia dans le rôle de Jo. Seo Yu-jin incarnera Beth. Jeon Ye-ji et Lee A-jin partageront le rôle d’Amy.





Date : du 24 novembre au 20 décembre 2020

Lieu : M Theater du Centre culturel Sejong à Séoul