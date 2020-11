Exposition sur le tumulus de Seobongchong

Le Musée national de Corée organise une exposition consacrée aux objets découverts lors des nouvelles fouilles du tumulus de Seobongchong, à Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Cette exposition aura lieu du 19 octobre 2020 au 28 février 2021 à la Salle thématique du Musée national de Corée à Séoul.





Le tumulus de Seobongchong est constitué de deux vieilles tombes du royaume de Silla, qui a duré de 57 av. J.-C. jusqu'en 935. Il aurait été créé au début du quatrième siècle. La tombe du Nord a été fouillée pour la première fois en 1926 et celle du Sud en 1929, pendant l’époque de la colonisation japonaise. Pourtant, les Japonais n’ont laissé aucunes traces officielles de ces fouilles. Le Musée national de Corée y a réalisé de nouvelles fouilles entre 2016 et 2017 et a récemment publié un rapport sur les résultats de ces travaux.





Lors de cette exposition seront présentés des objets découverts durant les nouvelles fouilles, dont notamment les os des poissons-globes et ceux des dauphins, ainsi que des restes d’oursins.





Date : du 19 octobre 2020 au 28 février 2021

Lieu : Musée national de Corée à Séoul