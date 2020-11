Koreel, l’un des principaux fabricants d’enrouleurs industrielles sud-coréens

ⓒ KOREEL

Un enrouleur est un dispositif rotatif, sur lequel quelque chose de flexible comme un cordon électrique ou un tuyau est enroulé pour être rangé et est à nouveau déroulé quand on en a besoin. Avec ces cordons ou ces tuyaux, on peut fournir sans trop de peine de l’eau, de l’air, de l’essence, même de l’électricité.





Si vous ne voyez toujours pas ce que c’est, imaginez le fil électrique d’un aspirateur. Avant quand, il n’y avait pas d’enrouleurs, les fils devaient être enroulé à la main et ils restaient à l’extérieur de l’aspirateur. Mais aujourd’hui, ils se rétractent rapidement et s’enroulent dans l’aspirateur autour d’une bobine en simplement appuyant sur un bouton. On trouve aussi des enrouleurs de tuyau d’air dans les garages de voitures, généralement ils sont montés sur le plafond du garage et servent à gonfler les pneus. A l’aéroport, ils servent de support pour les tuyaux qui sont utilisés pour fournir de l’essence et de l’électricité aux avions. Et on en trouve aussi dans les ports. Comme on le voit donc, les enrouleurs et autres bobines sont utilisées à diverses fins quotidiennes et industrielles. et en Corée du Sud, le numéro un du secteur est Koreel.





