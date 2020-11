ⓒ Getty Images Bank

Le mot « mème » désigne un élément culturel transmis par imitation et non par des moyens génétiques. Inventé par le biologiste évolutionniste britannique Richard Dawkins, le mot apparait pour la première fois dans son livre « The Selfish Gene » en français le gène égoïste, et fait référence à des éléments culturels qui deviennent viraux sur Internet. La chanson « Gangman Style » de 2012 qui a été un succès international, est un exemple de mème.





Avec le développement rapide des communautés en ligne et des médias sociaux, le pouvoir du mème est devenu gigantesque. Dans le cadre du soi-disant « marketing de mème », certaines entreprises utilisent désormais ce concept pour attirer les consommateurs habitués à la culture Internet.





Le marketing du mème a de grands effets promotionnels et un pouvoir considérable. Car les consommateurs reproduisent eux-mêmes les contenus promotionnels et les diffusent. Par ailleurs, certains contenus intéressants ou séduisants peuvent aussi accroître la notoriété de la marque. C’est pourquoi aujourd’hui de nombreux détaillants prêtent une grande attention au marketing des mèmes.