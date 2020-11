Quel héritage pour le nouveau PDG du groupe Samsung Lee Jae-yong ?

ⓒ YONHAP News

Le président emblématique de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est décédé le 25 octobre dernier. Celui qui avait investi audacieusement dans les semi-conducteurs et les appareils mobiles il y a plus de 40 ans, pour en faire deux des principaux piliers de l’économie sud-coréenne aura transformé la petite entreprise familiale en un géant mondial des technologies. Son décès a également officiellement ouvert la voie à tête de la direction du groupe à son fils et vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Même si dans les faits, ce dernier dirige déjà l’entreprise depuis mai 2014.





Mais pour consolider son leadership au sein du groupe, le nouveau PDG va avoir beaucoup de tâches à accomplir. Il va devoir notamment trouver de nouveaux moteurs de croissance, autres que les semi-conducteurs et les smartphones, et proposer une stratégie. Et déjà, il a commencé par rationaliser le portefeuille des activités du groupe en vendant ses activités non stratégiques telles que les unités chimiques et de défense pour désormais se concentrer sur de nouvelles activités telles que les semi-conducteurs de système, les équipements de réseau 5G, l’intelligence artificielle et les produits biologiques. Mais le défi est aussi d’ordre social pour séduire le grand public.