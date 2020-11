Yoo Ah-in : de surprise en surprise

ⓒUAA

La désormais star Yoo Ah-in ne cesse d'étonner et serait peut-être le signe d'une nouvelle génération d'acteurs sud-coréens en quête de liberté. Après un film de zombies co-écrit par un scénariste américain « #Alive » en début d'année, il revient avec un étrange thriller présenté comme un film « indépendant » et signé par une nouvelle réalisatrice « Voice of Silence ». Son rôle n'a aucun dialogue dans le film : une petite révolution pour l'acting à la sud-coréenne.





* Les personnages d'ado

Le natif de Daegu sous le nom de Uhm Hong-sik, est connu pour être passé des rôles d'adolescents à quelque chose encore en gestation mais bien plus nouveau pour le cinéma local. Les publicités de ses débuts comme son travail de top-modèle pour la mode le menaient inévitablement vers les rôles clichés réservés aux ados sud-coréens. La série « Sharp » en 2014 représente très bien cette période pour l'acteur. Une période où, comme il le dit lui-même, il ne contrôlait pas vraiment sa carrière ni ses choix de rôles.





* Des rôles sérieux mais...

Après un gros succès inter-asiatique dans la série comico-romantique de la KBS « Sungkyunkwan Scandal » en 2010 et sa participation dans le film crypto gay « Antique » de Min Kyu-dong, Yoo obtient un vrai succès de cinéma dans « Punch » en 2011 aux côtés de Kim Yoon-seok. Le tournant pour le jeune homme se produit probablement au moment de l'attente de son incorporation dans l'armée pour son service militaire. C'est un moment couperet pour les idoles de la k-pop comme pour les jeunes acteurs. Leur carrière peut en pâtir lorsqu'il en ressortent. La moitié d'entre eux ne retrouvent plus leur succès des débuts. Mais Yoo est diagnostiqué d'un cancer des os. Puis, il passe de nombreuses visites médicales qui finissent par le faire exempter du service militaire.





Dès lors, libéré, l'acteur semble poser un nouveau regard sur ses rôles. S'il ne souffre pas de la rupture de deux ans que constitue le service militaire et continue à paraître sur les écrans régulièrement, il doit se défendre dans la presse de vouloir éviter le service militaire, et prend conscience de la versatilité de l'opinion publique. En 2014, « Secret Affair » avec l'actrice Kim Hee-ae marque un tournant : ce thriller érotique fait de lui « Le petit ami de la nation coréenne ». Puis viennent « Vétéran » et son premier rôle de « méchant ». De toutes évidence, Yoo se tourne vers les rôles sérieux mais dans des films commerciaux qui restent trop superficiels pour lui donner la profondeur qu'il recherche.





* Le nouveau Yoo ah-in

A la grande surprise de ses managers et producteurs, Yoo cherche à se débarrasser du carcan de ses rôles sérieux de carton-pâte dans « Veteran » ou dans « The Throne » et la série « Six Flying Dragons », par exemple ; rôles clichés qui le momifient en statue de sel. Le nouveau Yoo Ah-in, celui qui trouve enfin une vraie dimension originale à ses personnages et aussi à son statut social d'acteur, apparaît dans « Burning » de Lee Chang-dong en 2018. Yoo joue un jeune prétendant écrivain, paumé entre une jeune beauté inaccessible et un riche flambeur qui s’ennuie. On est entre du Scott Fitzgerald et du William Faulkner de la grande époque.





Yoo devient une star internationale et côtoie les stars de Cannes et celles d'Hollywood avec les Oscars. L'acteur change de manager et prend en charge plus directement ses choix de films. Il est en roue libre et cela se sent lorsqu'il choisit de jouer dans « #Alive », petit film de zombie ré-écrit par son scénariste américain pour être tourné en Corée du Sud. En pleine épidémie de COVID-19, le film est le premier à ramener le public en salle avec près de 2 millions d'entrées. Le film est aussi un succès à l'international et passe même devant le blockbuster « Peninsula » aux yeux des critiques et des cinéphiles internationaux.





C'est encore dans un production hors normes que Yoo revient quelques mois plus tard dans « Voice of Silence ». Une réalisatrice, Hong Eui-jeong, passée de direction de la photo à la mise en scène lui offre un rôle sans dialogue pour son premier film qui est produit par Afolabi Kuti. C'est donc une sorte de production internationale, qui a déjà reçu des prix pour son scénario dans les festivals de Venise et de Sundance et a été projeté sur le marché virtuel du film de Cannes 2020. Il est clair que Yoo Ah-in en lorgnant sur l'international et des projets de films atypiques, cherche à se libérer du système local de management des acteurs afin de prendre sur sa carrière un contrôle rarement atteint par les générations d'acteurs précédentes.