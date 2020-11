Les cinq géants du BTP

ⓒ Getty Images Bank

Pour construire un pays, il faut des entreprises, de la main d’œuvre et de la matière première. C’est aussi le cas pour reconstruire un pays ravagé par une guerre fratricide.





ⓒ YONHAP News

Nous allons vous présenter les cinq plus grandes entreprises de BTP du pays du Matin clair, à commencer par la compagnie numéro un, qui n’est autre que Samsung C&T (Construction & Trading). Fondée en 1938 par le groupe Samsung, elle avait pour vocation de se tourner vers l’étranger. L’aéroport international d’Incheon, élu 3e meilleur du monde en 2019, est l’une de ses œuvres. Mais sa spécialité, ce sont les gratte-ciels. Le plus grand bâtiment au monde se situe à Dubaï, c’est le Barj Khalifa, inauguré en 2010, il culmine à presque 830 m de hauteur.





ⓒ HYUNDAI E&C

La deuxième entreprise de construction la plus importante du pays est Hyundai E&C (Engineering & Construction). Ce géant de la construction a vu le jour en 1947 et a réalisé de nombreux projets d’envergure. Le plus impressionnant est en cours, c’est la construction du pont le plus long du monde, le projet du Pont de Sheikh Jaber qui s’étendra sur 36,1 km.





ⓒ Daelim Construction Co

La troisième place est occupée par Daelim Industrial, société fondée en 1939, qui est aussi l’un des leaders de la construction de complexes d’appartements dans tout le pays sous la marque « E-pyeonhan Sesang », en français « le monde agréable à vivre » ou « le monde confortable ».





ⓒ YONHAP News

Le groupe qui ne monte pas sur le podium mais qui se tient à la quatrième place est GS E&C. Sa maison mère GS a été mise sur pied en 1969 mais sa branche de BTP est très jeune puisqu’elle est née en 2005.





ⓒ YONHAP News

Et enfin, en cinquième position, c’est le géant de la sidérurgie POSCO qui a été fondé en 1967. POSCO E&C a vu le jour un an plus tard dans la ville de Pohang sur la côte sud-est du pays. Le fondateur de cette grosse entreprise est aussi à l’origine, en 1986, de la prestigieuse POSTECH, une université spécialisée dans la recherche et l’enseignement des sciences et des technologies.