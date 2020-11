Le palais Changdeokgung dévoile son jardin secret à la lueur de la lune

Le palais Changdeokgung est incontestablement l’un des joyaux de la capitale sud-coréenne. En particulier son « Moonlight Tour », ou « Changdeokgung à la lueur de la lune », qui se déroule chaque année en automne et au printemps pour le plus grand bonheur des visiteurs. Si vous avez visité le pays du Matin clair, vous n’êtes pas sans savoir que Séoul abrite pas moins de quatre autres palais royaux nommés Gyeongbokgung, Changgyeonggung, Deoksugung et Gyeonghuigung, sans parler du sanctuaire Jongmyo.





ⓒ Louis Palligiano

Parcourir leurs belles allées verdoyantes, se rafraîchir au bord de leurs points d’eau, se prendre en photo à côté des gardes costumés et s’éblouir de leur architecture fait, bien sûr, partie des immanquables pour les touristes étrangers mais aussi pour les promeneurs sud-coréens. Chacun de ces palais possède ses propres charmes et renferme un des pans de l’histoire du pays, en vous permettant de revivre la gloire et le déclin des rois de la dynastie Joseon (1392-1910).





ⓒ Louis Palligiano

Mais au palais Changdeokgung, le personnage principal c’est la lune, puisqu’elle nous accompagne tout au long d’une belle promenade à la lumière des lanternes. Une occasion unique de découvrir les lieux et en particulier le jardin Huwon, également appelé Biwon, que l’on peut traduire par « jardin secret » en français. Les visites se font par petits groupes d’une dizaine de personnes accompagnées d’un guide, ce qui confère à ce moment un caractère encore plus privilégié. Et tout au long de ce parcours au clair de lune, l’ambiance sonore a été tout particulièrement soignée pour une immersion totale. Des musiciens en costume d’époque sont installés dans des lieux particulièrement pittoresques pour interpréter de belles mélodies avec des instruments traditionnels.