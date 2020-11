Le Comité sportif et olympique coréen souffle ses 100 bougies

ⓒYONHAP News

Le Comité sportif et olympique coréen (KSOC) a organisé, mardi, une cérémonie officielle pour fêter son centième anniversaire, bien plus tard que la date de sa création, soit le 13 juillet, à cause de la crise du nouveau coronavirus. Dans la foulée, le comité a dévoilé sa vision pour les cent ans à venir sous le slogan : « La Corée du Sud heureuse par le sport ».





Pour cette cérémonie, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a envoyé un message de félicitations en vidéo. Il a remercié le pays du Matin clair d’avoir apporté une grande contribution à l’olympisme pendant un siècle en organisant deux éditions de cette fête sportive planétaire et par l’intermédiaire de ses athlètes. Le Premier ministre Chung Sye-kyun, présent à cet événement, a prédit un avenir du sport davantage centré sur les humains et le bonheur de tous. Quant au président du KSOC, Lee Kee-heung, il a affiché sa volonté de lancer le plan de cent ans avec toute la nation. Le KSOC a présenté sept missions pour se réformer à moyen et long termes, telles que la promotion des droits de l’Homme et de l’impartialité, l’introduction des prestations sportives sur mesure, et l’amélioration des modalités de l’entraînement pour les équipes nationales, entre autres.





La naissance du KSOC remonte au 13 juillet 1920 avec la fondation du Comité du sport de Joseon par quelque 90 personnalités coréennes sous l’occupation japonaise. La même année, le comité a organisé en novembre la compétition nationale de baseball de Joseon qui deviendra plus tard le Festival national des sports. Il a joué un rôle important pour diffuser dans le pays diverses disciplines telles que le football, le tennis ou encore le patinage. Son plus grand exploit, c’est la victoire que Sohn Kee-chung a remportée en marathon aux JO de Berlin en 1936 même s’il a été obligé de courir sous le drapeau nippon. Le comité a dû se dissoudre en 1938 pour laisser sa place à une association du sport pro-japonaise. Il a été réhabilité après la libération de la Corée en 1945. Suite à la fondation du gouvernement de la République de Corée trois ans plus tard, il a pris un nouveau nom qu’il conserve jusqu’à ce jour.





Depuis, le sport sud-coréen a fait des progrès fulgurants. Un tournant a eu lieu en 1988 avec les Jeux olympiques d’été de Séoul. Cette édition a réussi l’exploit de réunir les deux blocs mondiaux de la guerre froide, et a permis à la Corée du Sud de se hisser parmi les puissances du sport. En parallèle, la nation a réalisé un essor économique incroyable appelé le « miracle du fleuve Han ». Aux JO, elle a réalisé son meilleur résultat à Séoul en se hissant au 4e rang du classement des médailles. Depuis, le pays du Matin clair reste dans les dix premiers du palmarès. Et il a su également se renforcer dans les sports d’hiver. En effet, il a organisé avec succès les JO d’hiver de PyeongChang en 2018, qu’il a terminés au 7e rang.