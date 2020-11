BIBI en featuring sur de nombreux albums

ⓒ FeelGhoodMusic

BIBI séduit de plus en plus de spectateurs grâce à sa voix unique. De nombreux artistes ont également réalisé une collaboration inédite avec elle en lui confiant le featuring de leur nouveau single.





Tout d’abord, Chancellor a fait appel à l’auteure-compositrice-interprète, dont le vrai nom est Kim Hyung-seo, pour son dernier single « Automatic » sorti le 14 octobre. Le chanteur de RnB n’est pas un cas isolé. Crush qui a publié le 20 octobre un nouvel EP « with Her » a opté pour BIBI pour interpréter ensemble « She Said ».





Au-delà de BIBI, de célèbres vocalistes féminines comme Tae-yeon, Lee Hi, Lee So-ra et Yoon Mi-rae ont prêté leur voix au dernier album de Crush. L’artiste qui s’est fait connaître grâce au télécrochet « The Fan », diffusé entre novembre 2018 et février 2019 sur SBS, a également collaboré avec B1A4. Elle a assuré le featuring de « Zéro Gravité » extrait du 4e opus officiel du boys band sorti le 19 octobre.