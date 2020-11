En 2020, plusieurs albums ont été vendus à plus d’un million d’unités

ⓒ Big Hit Entertainment

L’année 2020 affiche un excellent résultat en matière de vente d’albums de k-pop. Plusieurs groupes et artistes ont vu leur album s’écouler à plus d’un million d’exemplaires. Ce seuil symbolique est souvent atteint chez les boys band soutenus par une puissante communauté de fans.





BTS est le premier groupe à avoir franchi cette barre avec son 4e album studio « Map Of The Soul : 7 » publié en février dernier. Il s’agit de son 7e disque ayant dépassé le million depuis « Outre : Wings » sorti en 2016. Il est certain que son nouvel album « BE » qui sera dévoilé le 20 novembre rejoindra la liste de ces disques appelés ‘million seller’ en anglais.





Seventeen a atteint ce seuil symbolique en juin avec son 7e mini-album, seulement cinq jours après sa sortie. La prévente de son nouvel album spécial « Semicolon », sorti le 19 octobre, a déjà dépassé 1,1 million d’unités.





Quant au groupe NCT, il a établi de multiples records grâce aux performances de ses sous-groupes comme NCT 127, NCT Dream et NCT 2020 qui ont tous dépassé le million cette année.





Chez les filles, c’est Blackpink qui a vu son premier opus officiel « The Album », s’écouler à plus de 1,2 million d’exemplaires. Le groupe de YG Entertainment, est ainsi devenu le premier girls band sud-coréen à vendre plus d’un million d’albums.