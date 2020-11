Blackpink critiqué en Chine pour avoir touché des pandas « sans précaution »

ⓒ YG Entertainment

Le girls band sud-coréen Blackpink est sous le feu des critiques en Chine pour avoir été en contact avec des pandas sans prendre les précautions qui s’imposent.





Selon le journal Global Times, les membres du quatuor ont touché un bébé, Fu Bao, né dans le parc d’attractions Everland en juillet dernier et Hua Ni, arrivé en Corée du Sud en 2016. Or, elles se sont vues reprocher d’avoir porté un maquillage épais et de ne pas avoir porté de gants ni de masque correctement pendant un certain moment.





Certains internautes chinois ont prétendu que ces comportements risquaient de nuire à la santé de cet animal considéré comme un trésor national dans l’empire du Milieu. Or, Everland a affirmé que les vedettes de k-pop avaient suivi les procédures sanitaires appropriées sous la surveillance des éleveurs.