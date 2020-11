La première école musulmane pour transgenres voit le jour au Bangladesh

ⓒ YONHAP News

Au Bangladesh, la première école islamique (madrasa) destinée aux transgenres a récemment ouvert ses portes dans une banlieue de la capitale, Dacca.





A en croire le quotidien Dhaka Tribune, cet institut financé par une association caritative religieuse peut accueillir jusqu’à 150 personnes et enseigne le Coran et les principes de l’Islam. Les étudiants peuvent également apprendre le bengali, l’anglais et les maths et recevoir une formation professionnelle.





Abdur Rahman Azad, le clerc qui a initié ce projet, a expliqué que les transgenres étaient des humains comme les autres et qu’ils avaient le droit à l’éducation et à une vie digne.