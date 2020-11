Indonésie : un tigre de Sumatra soigné et relâché dans la nature

ⓒ Getty Images Bank

En Indonésie, un tigre de Sumatra sauvage qui souffrait de malnutrition a été soigné et relâché dans la nature. D’après le journal Jakarta Post, une femelle a été capturée le 24 août dernier dans un village de la préfecture de Tapanuli du sud, dans le nord de l’île de Sumatra. Baptisée Sri Nabilla par les riverains, elle a fait son apparition en mai dernier dans les quartiers résidentiels et a dévoré d’autres animaux comme des chien, des serpents et des chèvres.





Ce félin capturé par les autorités de la protection des ressources naturelles était mal nourri, déshydraté, et présentait des symptômes d’anémie. Ayant été traité pendant deux mois, le fauve en voie de disparition a retrouvé la liberté la semaine dernière à 1 320 mètres d’altitude dans le parc national du Gunung Leuser, considéré comme l’habitat de ces espèces.