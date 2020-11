Exposition sur Gyeon Hwon, fondateur de Hubaekje

Une exposition consacrée à Gyeon Hwon, le fondateur du royaume de Hubaekje, se tient du 27 octobre 2020 au 31 janvier 2021 au Musée national de Jeonju, dans la province de Jeolla du Sud. Cet événement est spécialement organisé pour célébrer le 30e anniversaire du musée qui a ouvert ses portes en 1990.





Gyeon Hwon a régné, de 867 à 936, sur Hubaekje, l'un des Trois Royaumes Postérieurs sur la péninsule coréenne. Cette exposition permet de retracer la vie de ce premier roi de Hubaekje et de faire la lumière sur l'histoire et la culture d'un royaume installé dans la région de Jeonju d'aujourd'hui, à travers les diverses œuvres présentées : des reliques anciennes comme des miroirs et des tuiles ou les reproductions d'une statue et d'une pagode bouddhistes de l’époque.





Date : du 27 octobre 2020 au 31 janvier 2021

Lieu : Musée national de Jeonju