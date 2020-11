Le ciné-concert « Disney en concert » aura lieu les 21 et 22 novembre au Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul.





Grâce à des images projetées sur un écran géant, les spectateurs pourront revivre des moments magiques de films Disney comme Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou encore La Reine des Neiges. Les chansons les plus populaires de l'univers Disney seront interprétées par des chanteurs et par l'orchestre Ditto dirigé par le chef d'orchestre Christopher Lee.





« Disney en concert » se joue à travers le monde. Depuis sa première tournée en Corée du Sud en 2014, ce ciné-concert attire chaque année un public de plus en plus nombreux dans le pays.





Date : les 21 et 22 novembre 2020

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul