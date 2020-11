La Compagnie nationale de danse de Corée présente un spectacle intitulé « Seven Beats » du 20 au 22 novembre au théâtre Daloreum du Théâtre nationale de Corée, à Séoul. Créé en 2018, ce spectacle a été acclamé tant par la critique que par le public.





« Seven Beats » ou « chilchae » est l'un des rythmes typiques utilisés pour la musique traditionnelle des paysans, ou « nongak ». Dans un spectacle où se mêlent la danse, le chant, la musique et les techniques audiovisuelles, ce rythme créé une atmosphère énergétique et dynamique.





Chorégraphié par Lee Jae-hwa, le spectacle fait monter sur scène sept danseurs, deux chanteurs ainsi que sept musiciens dirigés par le directeur musical Heo Seong-eun.





Date : du 20 au 22 novembre 2020

Lieu : Théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul