PABLO AIR, développeur sud-coréen de solutions pour drones

Des géants de la technologie tels que Google et Amazon se sont déjà tournés vers la livraison par drone, du fait que la demande de livraison par ce moyen de transport a rapidement augmenté aux États-Unis cette année avec la pandémie COVID-19. En Corée du Sud, des efforts sont actuellement en cours pour utiliser des drones pour des livraisons de produits dans les îles reculées du pays et les zones montagneuses. Et sur ce segment, la jeune société sud-coréenne PABLO AIR est reconnue comme un pionnier dans l’utilisation des drones pour la livraison de marchandises dans les endroits difficiles d’accès.





L’année dernière par exemple, PABLO AIR a effectué avec succès une livraison par drone longue distance au-dessus de la mer du port de Seogwipo sur l’île de Jeju au port de Cheonjin sur l’île de Wudo. Ce faisant, elle a établi un record de la livraison par drone sur la durée avec 1 heure et 56 minutes et sur une distance en parcourant 57,514 kilomètres. Mais en plus de sa technologie de livraison par drone, celle de vol en essaim de la société est aussi classée numéro un dans le pays.