Le « Bear Market » et le « Bull Market »

Vous avez sans doute déjà vu un ours se battre à la télévision ou dans des livres ? Quand il attaque, l’impressionnant animal se redresse sur ses pattes arrière et attaque son adversaire avec ses griffes de haut en bas, comme pour trancher quelque chose. Pour les économistes anglophones, cette scène est associée à un graphique de la chute des cours des actions. On parle alors d’un marché de l’ours, en français un marché baissier, pour désigner un marché où les prix des actifs, dont les actions, baissent ou devraient baisser. Et dans ce cas, un « ours » est un investisseur qui prédit une baisse du cours des actions et agit en conséquence.





A l’opposée, il y a aussi en anglais le marché du taureau pour désigner un marché haussier. Vous comprendrez peut-être maintenant pourquoi on trouve la sculpture emblématique du « Charging Bull », le taureau chargeant, à l’entrée de Wall Street. Quand il un taureau se bat, lui, contrairement à un ours, abaisse son corps et charge son adversaire en levant les cornes de bas vers le haut. Et comme dans un marché de l’ours, un « taureau » peut indiquer un investisseur qui anticipe une hausse des cours des actions.