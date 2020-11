Election présidentielle américaine et économie sud-coréenne

ⓒ YONHAP News

Le candidat démocrate américain Joe Biden vient de remporter l’élection présidentielle et est devenu le 46e président des États-Unis. Cependant comme l’actuel chef de l’Etat Donald Trump refuse de concéder la victoire, la confusion règne actuellement au pays de l’oncle Sam.





Sur le plan économique, pour de nombreux analystes, cette victoire de Biden aura un impact positif sur l’économie sud-coréenne. Car le prochain locataire de la Maison blanche déclaré qu’il stimulerait l’économie américaine par des dépenses budgétaires actives. Et il faut savoir que quand il y a une augmentation de la croissance aux États-Unis, cela stimule le commerce mondial et plus particulièrement cela profite à l’économie du pays du Matin clair. Et déjà, un effet Biden a été perçu sur les marchés financiers mondiaux. Dès que son avance sur Trump, même infime, a été connue, cela a fait bondir les marchés boursiers aux États-Unis et en Europe.





Mais tout cela est toutefois conjecture, car pour l’instant Trump refuse d’accepter les résultats tels qu’ils sont, affirmant même que le scrutin a été truqué et qu’il allait engager des poursuites dans les États où il conteste le décompte des voix. De ce fait, la confusion devrait encore persister encore plusieurs jours, sinon quelques semaines.