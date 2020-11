I’m Music : le concert de Shim Soo-bong se tiendra enfin à Yeoju

Date : le 5 décembre

Lieu : Hall de Sejong à Yeoju

Shim Soo-bong montera sur scène le 5 décembre prochain. Intitulé « I’m Music », son concert se tiendra au Hall de Sejong à Yeoju, dans la province de Gyeonggi.

La figure légendaire du trot espère enfin retrouver son public après avoir reporté à deux reprises son concert programmé en mai et en août. Cette décision a été prise car la plupart de ses fans ont plus de 70 ans, la tranche d’âge la plus vulnérable face au nouveau coronavirus.

La chanteuse, de son vrai nom Shim Min-gyeong, attend donc avec impatience ce rendez-vous qui retracera son parcours musical.

Rappelons que Shim Soo-bong a débuté en 1978 en participant à la 2e édition du concours de musique des étudiants, organisé par la chaîne MBC. Ses chansons publiées depuis 42 ans font souvent l’objet de reprise par de jeunes chanteurs comme le trio masculin Sweet Sorrow et le girls band Brown Eyed Girls.