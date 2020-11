Histoire du village de Panmunjom

ⓒ YONHAP News

Les visites individuelles au village de la trêve de Panmunjom ont repris le 6 novembre, après plus d'un an de suspension en raison de la propagation de la fièvre porcine africaine et du COVID-19.





Aujourd'hui, il est difficile de ne pas associer à la zone de sécurité commune (JSA) de Panmunjom l’image de ces soldats sud et nord-coréens se faisant face. Mais telle n’a pas toujours été la situation. Lorsque l'accord d'armistice a été signé en juillet 1953, il n'y avait pas de ligne de démarcation claire à l'intérieur du village de Panmunjom. Les civils étaient alors libres de se déplacer dans la zone et les soldats des deux camps pouvaient discuter ou encore prendre des photos ensemble. Mais ce climat s’est subitement détérioré en 1976, après l’épisode connu comme l’« incident du peuplier ».





Panmunjom a parfois été le théâtre de tensions et d’actes hostiles entre les deux Corées, mais le village a aussi été un lieu de rencontre pour les discussions intercoréennes. Le président Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont ainsi tenu leur premier sommet à la Maison de la paix, à Panmunjom, le 27 avril 2018. Et un mois plus tard, le 26 mai, c’est à Tongilgak, situé du côté nord du village, qu’a été organisée une deuxième rencontre. Les scènes de ces deux sommets intercoréens demeurent des souvenirs forts pour de nombreux Sud-Coréens.





En raison de la simplification des démarches administratives et de l'élargissement du nombre de visiteurs autorisés à se rendre à Panmunjom, les autorités s’attendent à une augmentation du nombre de demandes. Espérons que le village de la trêve constituera la pierre angulaire d’une volonté partagée de faciliter la libre circulation entre les deux Corées, comme convenu dans la déclaration de Panmunjom 2018 et l'accord militaire.