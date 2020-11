Sud-Coréens, passion photo

Il existe une nouvelle tendance dans la capitale sud-coréenne, ce sont les boutiques dites « self studio » ou « selfie studio », ou encore les photomatons fantaisie. Il faut dire que les sud-Coréens et la photographie, c’est une grande histoire d’amour.





ⓒ Getty Images Bank

Avant de nous pencher sur la nouvelle tendance des boutiques de selfies, rappelons d’abord qu’il existe de nombreux studios photo à thèmes, où l’on pose devant des photographes professionnels. Des packages sont proposés comme des shootings familiaux, des photos pour marquer le dernier mois de grossesse, la naissance du bébé, ses 100 jours ainsi que son premier anniversaire. Concernant les photos de bébés, seuls les studios proposant ces shootings sont aptes à faire de belles photographies professionnelles. Pour ce faire, un ou une employée sera toujours là pour divertir le bébé pendant la séance, afin de le faire sourire, rire et bouger dans une certaine direction, laissant le photographe entièrement concentré sur la prise de vue uniquement. Tout un art…





ⓒ life4cut.com

La nouvelle génération de studios photo propose un espace aménagé sans le photographe, car vous êtes à la fois le modèle et le photographe. Selon le studio que vous choisissez, vous avez droit soit à de petites cabines pour des photos que l’on appellera « insaeng 4 cuts », quatre photos de vie, soit à un vrai espace studio avec projecteurs et appareils photo, mais l’un des points communs, c’est la petite manette filaire qui vous sert à activer le déclencheur. Pour les petits studios classiques à cabines, la séance coûte 4 000 wons en moyenne, soit 3 euros, pour un lot de quatre à neuf photos. Dans les studios plus sophistiqués, le tarif est horaire et varie beaucoup d’un lieu à l’autre. Peu de gens s’y rendent seuls, c’est plutôt quelque chose qui se fait entre amis. Les petites boutiques de selfies restent ouvertes 24h/24, de quoi immortaliser des soirées bien arrosées grâce aux accessoires mis à disposition comme des chapeaux et des lunettes fantaisie.