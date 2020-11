La nationalité des artistes de k-pop se diversifie

ⓒ KBS WORLD Radio

A mesure que la k-pop gagne du terrain à travers le monde, de plus en plus de jeunes artistes étrangers lancent leur carrière au sein de groupes d’idoles. Au-delà des Asiatiques, on assiste à une véritable diversification des membres de boys bands et de girls bands.





Parmi les groupes qui ont débuté cette année, on peut d’abord citer Black Swan qui a sorti « Tonight » le 16 octobre dernier. Ce girls band est composé de cinq membres, dont la jeune Belge d’origine sénégalaise Fatou.





Secret Number est également un girls band multinational de k-pop composé de cinq jeunes filles, dont Dita, première artiste de k-pop venant d’Indonésie. Lors de ses débuts en mai dernier, la présence de Dita a fortement contribué à faire connaître le groupe, surtout en Indonésie, un pays de plus de 267 millions d’habitants. Le nombre de vues du clip de son premier single a franchi le seuil des 10 millions, 11 jours après sa publication.