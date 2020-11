99% des artistes de k-pop gagnent environ 23 000 euros par an

ⓒ Getty Images Bank

Combien gagne un chanteur en Corée du Sud ? Selon les données fournies par le fisc sur les revenus des chanteurs entre 2014 et 2018, le salaire annuel moyen s’élève à 64,2 millions de wons, à savoir environ 48 680 euros.





Plus précisément, 6 372 chanteurs ayant déclaré leurs revenus au fisc en 2018 ont gagné environ 310 millions d’euros. Parmi eux, les 1% des artistes les mieux rémunérés, à savoir 63 chanteurs ou chanteuses, ont représenté 53 % de l’ensemble des revenus déclarés.





Le salaire annuel des chanteurs les plus riches s’est donc élevé à un peu plus de 2,6 millions d’euros. Alors que celui des 99 % de leurs confrères et consœurs ne gagnent que 23 000 euros par an, soit 113 fois moins que les 1 %.





Plus inquiétant : cet écart salarial ne cesse de se creuser. D’où la nécessité d’introduire un régime de protection destiné aux artistes, y compris ceux de k-pop.