Le style vestimentaire des idoles contribue à la popularité de la k-pop

ⓒ YG Entertainment

La popularité de la k-pop ne cesse de s’intensifier à travers le monde. Les morceaux entraînants, les chorégraphies léchées et les artistes pleins de charme créent de véritables effets de synergie sur scène.





Et leur style pointu et sophistiqué séduit également de plus en plus le public. Afin de présenter un style unique qui colle parfaitement aux artistes, les stylistes travaillent d’arrache-pied.





Au lieu de se contenter d’opter pour des vêtements de grandes marques, ils n’hésitent pas à les modifier pour en faire des pièces uniques.





Sur les réseaux sociaux, on peut trouver facilement plusieurs exemples de relooking les plus réussis et les plus audacieux concernant surtout les girls band comme Blackpink, Twice et ITZY. Déferlant sur les ondes internationales, ces groupes s’imposent aujourd’hui comme des icônes musicales au style impeccable.