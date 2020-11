Singles’ Day : plus de 3 700 vols et cargos mobilisés pour la logistique des produits

ⓒ YONHAP News

En Chine, le géant du commerce électronique Alibaba a fait un carton pendant la fête des célibataires du 11 novembre, un événement commercial mondial qu’il a développé.





L’ampleur sans précédent de ces soldes est démontrée par les chiffres. Selon la chaîne américaine CNN, China Smart Logistic Network, filiale du groupe chargée de la logistique, a mobilisé plus de 3 000 charters et navires pour transférer vers l’empire du Milieu les marchandises à vendre réparties dans le monde entier. Ensuite, afin de les livrer aux clients à l’étranger, 700 avions ont été loués et 3 millions de travailleurs se sont occupés de la classification des produits.





La firme a recouru à la technologie de l’intelligence artificielle et des mégadonnées pour prévoir le type et le nombre d’articles qui plairont aux consommateurs en vue d’éviter l’accumulation des stocks. Durant la période du 1er au 11 novembre dernier, Alibaba a engrangé un chiffre d'affaires de 498,2 milliards de yuans, soit 63,7 milliards d'euros.