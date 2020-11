La comédie musicale intitulée « Moi, Natasha et un âne blanc » est à l'affiche du Chungmu Art Center à Séoul, du 3 novembre 2020 au 17 janvier 2021.





Cette pièce est basée sur une histoire d'amour réelle entre le célèbre poète coréen Baek Seok et une femme nommée Jaya, qui s'est déroulée à la fin des années 1930. Le titre du spectacle « Moi, Natasha et un âne blanc » est aussi celui d'un poème écrit par Baek Seok.





Présenté pour la première fois en 2015, ce spectacle a été plébiscité aussi bien par le public que par les critiques. Pour cette nouvelle saison, Kang Pil-seok, Jeon Seong-min et Oh Jong-hyuk tiennent en alternance le rôle de Baek Seok, alors que Jeong Un-seon, Jeon Seong-min et Lee Ha-na campent Jaya.





Date : du 3 novembre 2020 au 17 janvier 2021

Lieu : Chungmu Art Center à Séoul