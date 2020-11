Spectacle de marionnettes : « Hello, Dokkaebi »

Un spectacle de marionnettes musical intitulé « Hello, Dokkaebi » aura lieu le 5 décembre au Guri Art Hall à Guri, une ville située en banlieue nord-est de Séoul. Les dokkaebi sont des êtres surnaturels dans le folklore coréen.





Le spectacle raconte la rencontre entre quatre dokkaebi, réveillés après 500 ans de sommeil, et un petit garçon nommé Heung-i, et invite le jeune public à s'interroger sur l’importance de l’amitié et de la famille.





Sur fond de musique joyeuse, l’histoire à la fois drôle et émouvante se déroule à un rythme entraînant, avec des marionnettes sous diverses formes qui se succèdent.





Date : le 5 décembre 2020

Lieu : Guri Art Hall à Guri