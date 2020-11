Culte de la personnalité des dirigeants nord-coréens

ⓒ KBS News

Alors que cela fera 10 ans, l’année prochaine, que Kim Jong-un règne d'une main de fer sur la Corée du Nord, le pays communiste semble accélérer le processus visant à renforcer le culte de la personnalité du jeune leader. Le 23 octobre, le Rodong Sinmun, journal officiel du parti au pouvoir, a en effet annoncé que le groupe d'élite des écrivains nord-coréens, baptisé Unité de production littéraire du 15 avril, avait publié un roman intitulé « Revival », lequel met en lumière les grandes réalisations de l’homme fort de Pyongyang.





Bong Young-shik, chercheur à l'Institut pour les études nord-coréennes de l’Université Yonsei, note toutefois que l’actuel dirigeant nord-coréen, à l’inverse de ses prédécesseurs, « cherche davantage à être admiré et respecté par son peuple qu’à entretenir l’image d’un dirigeant infaillible à l’aura divine ».





Par rapport aux règnes de Kim Il-sung et de Kim Jong-il qui étaient fondés sur un culte de la personnalité très fort, allant parfois même jusqu’à la déification, la stratégie de communication mise en place par Kim Jong-un sur sa propre personne se veut en effet moins omniprésente et moins empreinte de mysticisme. Le jeune dirigeant préfère montrer l’image d’un chef œuvrant pour son peuple, conscient et soucieux de ses difficultés. On se souvient notamment de son discours chargé d'émotion lors du défilé militaire du 10 octobre marquant les 75 ans du parti au pouvoir.





« Cela ne signifie pas », tempère Bong Young-shik, « que Pyongyang a renoncé à promouvoir le culte de la personnalité de son leader. Pour la plupart des experts nord-coréens, il s’agit simplement d’un changement de stratégie ». Un changement de stratégie dont il sera intéressant d’observer la nature.