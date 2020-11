La nuit en Corée

Alors que certains pays sont passés à l’heure d’hiver et que les jours raccourcissent dans l’hémisphère nord, la nuit s’invite de plus en plus dans notre quotidien. D’ailleurs, dans de nombreux pays, à l’heure du coronavirus, un couvre-feu est imposé chaque soir à la population.





ⓒ Seoul Metropolitan Government

Par le passé, sous la dynastie Joseon comme durant la dictature militaire, la péninsule coréenne a connu, elle aussi, le couvre-feu. Une Corée du Sud d’après-guerre dont la population n’avait pas les moyens de jouir pleinement de l’éclairage par manque d’électricité.





ⓒ Getty Images Bank

Une des villes les plus sûres au monde, Séoul ne dort jamais ! Une capitale dans laquelle on peut se déplacer en toute quiétude grâce aux nombreux transports en commun qui l’irriguent. Une ville éclairée, en particulier, dans ses quartiers festifs où l’on s’amuse et s’encanaille tout au long de la nuit.





ⓒ Getty Images Bank

Une nuit avec sa lune qui rythme le calendrier traditionnel du pays du Matin clair et qui est aussi le temps du rêve et de l’imaginaire avec ses démons et ses lutins...