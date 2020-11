Round 2020 : des musiciens de k-pop et de l’Asean donnent un concert collectif

Des musiciens de dix pays asiatiques vont se réunir pour un concert collectif en ligne, intitulé « Round 2020 ». Les artistes de k-pop et ceux des pays membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), se produiront en concert le 6 décembre prochain !





Ce festival sera organisé par la KBS, avec le soutien du ministère sud-coréen des Affaires étrangères et du secrétariat de l’Asean. Des musiciens de différentes nationalités et de styles variés y prendront part et le concert sera diffusé en streaming en raison de la pandémie de COVID-19.





Sur le line-up récemment dévoilé, on retrouve Daybreak, Soran, Song So-hee, le quartet Hoppipolla, BOL4 et Sunwoo Jung-a. Parmi les musiciens de l’Asean, on peut citer Ben&Ben venant des Philippines, SmallWorld SmallBand du Cambodge et Dinshe de Brunei.





Le « Round 2020 » sera diffusé gratuitement sur sa chaîne officielle et celle de KBS K-pop sur YouTube.