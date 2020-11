Twice domine le classement des groupes féminins de k-pop en novembre

ⓒ JYP Entertainment

Chaque mois, l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée établit un nouveau classement des girls bands. Pour le classement du mois de novembre, il a analysé du 7 octobre au 7 novembre plus de 45,6 millions de données concernant les girls bands sud-coréens.





Selon cette analyse, c’est Mamamoo qui occupe le 3e rang du top 30 des groupes féminins. Le quartet est devancé par l’incontournable Blackpink qui a écrit une nouvelle histoire de la k-pop avec son premier opus officiel « The Album » sorti le 2 octobre dernier.





La première place est occupée par Twice, composé de neuf membres, qui a recueilli 64,2 % d’avis positifs. Les mots clés les plus souvent évoqués en lien avec le groupe féminin du label JYP Entertainment sont « I Can’t Stop Me », « YouTube », et « Chae-young ».