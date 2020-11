La fin de l’année rime avec un retour massif des girls bands

ⓒ SM Entertainment

Mamamoo a publié le 3 novembre dernier son 10e mini-album « Travel » qui donne l’impression de voyager dans le monde entier. Le quartet féminin a d’emblée pris la tête du classement iTunes dans 12 pays avec son titre phare « AYA ».





GFRIEND, qui a sorti le 13 juillet « Song of the Sirens » à savoir « Le chant des sirènes », a pris le relais en publiant le 9 novembre un nouvel EP représenté par « MAGO ». Momoland a à son tour dévoilé le 17 novembre son nouveau single « Ready or Not » auquel le célèbre chanteur Psy a participé en tant que producteur.





Parmi les nouveaux girls bands lancés ce mois-ci, c’est Aespa, formé par SM Entertainment, qui attire une forte attention du public. On peut également citer Bling Bling, composé de six jeunes filles, et Stacy, produit par le célèbre duo de producteurs Black Eyed Pilseung.