Park Ji-hoon est la star idéale pour une pub de ramyeons

ⓒ YONHAP News

Quelle star de k-pop donne le plus l’appétit aux amoureux des ramyeons, les nouilles instantanées ? Idol Chart, un site spécialisé dans différents classements d’idoles, a mené du 26 octobre au 1er novembre une enquête afin d’y répondre.





A la question « Quelle star ferait une excellente publicité pour les ramyeons ? », plus de 12 000 internautes ont choisi Park Ji-hoon. Ainsi, l’ancien membre du boys band Wanna One a obtenu à lui seul 30 % des votes.





A noter que le jeune chanteur, qui mène sa carrière en solo depuis le 26 mars 2019, a sorti le 4 novembre dernier son premier opus officiel « Message ». Il est suivi par la jeune star du trot Young Tak et l’ex-membre de Wanna One Ha Sung-woon, qui ont recueilli respectivement 11 663 et 8 949 votes.