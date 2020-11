Les jeunes Japonais désintéressés par l’emploi dans la fonction publique

ⓒ YONHAP News

Au Japon, le poste de fonctionnaire voit sa popularité décroître. A en croire le blog de Taro Kono, ministre chargé de la fonction publique, entre avril 2019 et mars 2020, 87 employés du gouvernement âgés d’une vingtaine d’années qui travaillent à Kasumigaseki, un quartier administratif à Tokyo, ont démissionné pour des raisons personnelles. Un chiffre plus de quatre fois supérieur à il y a six ans.





Selon une enquête, parmi les fonctionnaires de moins de 30 ans, 15 % des hommes et 10 % des femmes s’apprêtent à quitter leur emploi ou prévoient de le faire dans les trois ans. La raison la plus évoquée est l’envie de s’investir dans un travail qui permet de se développer. Viennent ensuite la difficulté de trouver un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et la rémunération insuffisante.





Kono a analysé que le secteur public était confronté à une crise et a ambitionné de déployer des efforts pour y attirer la main d’œuvre.