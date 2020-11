Pékin récupère ses 68 patrimoines culturels conservés par Londres

ⓒ Getty Images Bank

La Chine a vu ses 68 biens culturels restitués par le Royaume-Uni après 25 ans de négociations. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière le directeur adjoint de l'Administration nationale du patrimoine culturel, Guan Qiang, d'après le journal officiel chinois Quotidien du peuple.





Parmi ces reliques, on retrouve des objets en bronze et des porcelaines datant d’entre la période des Printemps et des Automnes et la dynastie Qing. La police britannique a saisi en 1995 ces articles détenus par une organisation criminelle internationale.





Les internautes chinois ont salué cette nouvelle, mais certains souhaitent aller encore plus loin en appelant Londres à rendre aussi les objets historiques chinois détenus par le British Museum.