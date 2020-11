Le marché des implants de cheveux explose en Chine

ⓒ Getty Images Bank

Le marché chinois de la greffe de cheveux est en pleine croissance. Son volume a franchi le cap de 20 milliards de yuans cette année, soit 2,6 milliards d’euros. Un chiffre 3,5 fois plus élevé qu’en 2016.





Selon la Commission nationale de la santé de la Chine, 250 millions de Chinois souffrent de calvitie, à savoir un habitant sur six. Ils étaient surtout nombreux chez les 20 à 40 ans. La chute des cheveux est souvent liée au stress et aux mauvaises habitudes de vie comme la consommation d’alcool et de tabac et le manque de sommeil.





Ceux qui se retrouvent dégarnis n’hésitent pas à se faire traiter le cuir chevelu, à s’acheter une perruque ou à se faire implanter des cheveux même si cela nécessite une enveloppe non négligeable.