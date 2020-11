ⓒ www.facebook.com/autosalonweek

Auto Salon Week 2020 se tiendra du 10 au 13 décembre 2020 au KINTEX à Goyang, une ville située en banlieue nord de Séoul. L’événement devait initialement se dérouler en octobre mais a été reporté en raison du COVID-19.





Auto Salon Week est un salon international du marché de l’industrie des fournitures automobiles, organisé par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports ainsi que par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie.





Cette année, il célèbre sa 13e édition. On attend près de 100 000 visiteurs. Quelque 350 exposants présenteront leurs produits sur 1 900 stands, dans les catégories notamment des pièces pour nettoyage et entretien et des équipements de tuning. Une section est également consacrée aux véhicules spéciaux comme les camping-cars ou les motos.





Date : du 10 au 13 décembre 2020

Lieu : KINTEX à Goyang