Exposition de Rose Wylie

Le Musée Hangaram situé au sein du Centre d’arts de Séoul présente une exposition de la peintre britannique Rose Wylie. Intitulée « Hullo, Hullo, Following-on », cette exposition s’ouvrira le 4 décembre 2020 pour durer jusqu’au 28 mars 2021.





Rose Wylie est l'une des peintres contemporaines les plus cotées du moment. Née en 1934 à Kent en Angleterre, elle est entrée au Royal College of Art en 1979 à l’âge de 45 ans. Elle a vu son talent récompensé en 2014 en recevant le prix John Moore, l’un des plus grands prix de peinture en Angleterre.





Wylie est connue pour ses toiles de grande taille, mesurant jusqu'à six mètres de hauteur, qui représentent un univers joyeux, vibrant et enfantin. Ses œuvres uniques et originales s’inspirent de sources variées allant de l’histoire au sport en passant par le cinéma.





Date : du 4 décembre 2020 au 28 mars 2021

Sites : Musée Hangaram du Centre d’arts de Séoul