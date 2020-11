ⓒ Getty Images Bank

Un gagnant d’une enchère peut se retrouver par la suite confronté à une crise en raison d’un trop gros investissement lors de la compétition. En économie, ce phénomène est décrit comme « la malédiction du gagnant ».

Dans les années 50, une société pétrolière américaine a remporté une offre pour des droits de forage pétrolier en mer dans le golfe du Mexique, un achat qui s’est avéré être une très mauvaise affaire. Et à partir de ce cas, trois ingénieurs pétroliers ont publié un article en 1971 mentionnant pour la première fois le terme de « malédiction du vainqueur » pour évoquer cette situation. Par la suite, l’expression s’est répandue en économie en 1992 quand Richard Thaler, professeur à l’école supérieur de commerce de l’Université de Chicago, a utilisé le terme comme titre pour un de ses livres.

Le phénomène de malédiction du gagnant peut se produire dans les fusions et acquisitions, autrement dit les OPA. Une entreprise peut ainsi acquérir une autre à un prix très élevé si elle prend en compte les effets possibles de synergie et le potentiel de croissance, mais cela peut être à double tranchant et peut conduire à un échec en raison de facteurs inattendus. Et en Corée du Sud, les OPA agressives du groupe Kumho Asiana dans les années 2000 sont souvent citées comme un exemple de malédiction du gagnant. Aussi fait-il espérer que l’acquisition de Korean Air ne rentrera pas dans cette dernière catégorie.