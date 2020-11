Fusion des deux premières compagnies d’aviation sud-coréennes

ⓒ YONHAP News

Korean Air qui est le plus grand transporteur aérien du pays, va acquérir son rival sud-coréen Asiana Airlines, et ceci avec le soutien d’une banque publique. Avec cette fusion, va ainsi prendre fin l’ère de la rivalité entre les deux principales compagnies d’aviation sud-coréennes, 32 ans après la naissance d’Asiana Airlines en 1988.

La fusion de ces deux principaux transporteurs du pays va aussi conduire à la naissance d’une méga compagnie aérienne qui va être la 7e la plus importante au monde. L’année dernière, Korean Air a réalisé un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars et Asiana, 6,2 milliards. Et leurs actifs combinés sont estimés à environ 36 milliards. Cette fusion va donc permettre à la nouvelle compagnie aérienne sud-coréenne de se hisser dans le top 10 mondial, en termes de capacité de transport de passagers.

D’après la Korea Development Bank (KDB), qui est le principal créancier de Korean Air et d’Asiana Airlines, la décision a été prise afin de renforcer la compétitivité de l’industrie aéronautique locale.