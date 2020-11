Les femmes qui ont inspiré la société coréenne

Cette semaine, « Un Regard sur la Corée » met à l’honneur les femmes qui ont marqué l’Histoire et celles qui continuent aujourd’hui à influencer la société du pays du Matin clair grâce à leur courage, leur détermination et leur talent. Nous vous proposons un voyage au travers des siècles afin de vous présenter quelques-unes d’entre elles alors que la lutte pour l’égalité hommes-femmes reste une question prégnante ici. Qu’elles soient reines, artistes, militantes pour les droits civiques ou sportives de haut niveau, vous découvrirez au fil de cette émission leur destin hors du commun.





ⓒ Son Yeonchil, Kim EunHo, Getty Images Bank

Au programme, nous ferons un saut à l’époque des Trois Royaumes pour rencontrer la reine Seondeok (606-647) qui fut la première femme à monter sur le trône de l'histoire de la Corée. Nous retrouverons ensuite deux femmes d’exception de la dynastie Joseon, la calligraphe et peintre Sin Saimdang, qui a tant marqué les esprits pour ses qualités humaines et ses talents artistiques qu’elle figure aujourd’hui sur les billets de 50 000 wons, ainsi que Hwang Jini, une « gisaeng », ou courtisane en français, emblématique de la période Joseon qui se distinguait tout particulièrement pour son combat visant à obtenir davantage d’indépendance et de droits.





ⓒ Yun Yeowhan, KOCCA, YONHAP News

Il sera aussi question de la première femme pilote de Corée du Sud, Park Kyung-won, de la championne de patinage artistique et philanthrope, Kim Yuna, ou encore du destin tragique de Yu Gwan-sun, une jeune fille devenue le symbole de la lutte du pays pour l’indépendance. Surnommée la « Jeanne d'Arc de Corée », elle est devenue l’une des figures des mouvements de résistance de 1919 pendant la domination coloniale japonaise sur la péninsule, de 1910 à 1945.