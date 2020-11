BTS nominé aux Grammy Awards 2021

ⓒBig Hit Entertainment

Le boys band sud-coréen BTS a été nominé à la 63e édition des Grammy Awards, une première pour un artiste ou groupe de variétés du pays du Matin clair. Avec son tube « Dynamite », il est en lice dans la catégorie « meilleure performance pop en duo/groupe ». C’est ce qu’a annoncé, mardi, la Recording Academy, l’organisateur de l’événement. Quatre candidats se retrouvent face à lui : J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny et Tainy pour « Un Dia », Justin Bieber en featuring avec Quavo pour « Intentions », Lady Gaga avec Ariana Grande pour « Rain on Me », et Taylor Swift en featuring avec Bon Iver « Exile ».





Les nominés aux Grammy Awards 2021 ont été sélectionnés parmi les titres sortis entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, suite à un premier vote organisé du 30 septembre au 12 octobre cette année. L’ultime vote se déroulera du 7 décembre au 4 janvier prochain, avant l’annonce du résultat le 31 janvier lors de la 63e cérémonie de remise des trophées.





Les Bangtan Boys ont sorti, le 21 août dernier, leur single numérique « Dynamite », un morceau de genre disco pop qui leur a valu l’honneur d’être nominés au prestigieux prix américain. Depuis, leur tube a remporté un succès phénoménal notamment en se hissant en tête du classement Billboard Hot 100, une première pour une chanson sud-coréenne, et en conservant le trône pendant trois semaines. En particulier, « Dynamite » est le premier titre du septuor dont les paroles ont été entièrement écrites en anglais en lui valant des éloges pour sa performance vocale.





Le prix de « meilleure prestation pop par un duo ou groupe », créé en 2012, ne fait certes pas partie des quatre récompenses majeures des Grammy Awards. Mais il est considéré comme l’une des catégories importantes en ce qu’il met l’accent sur la performance musicale. Avant BTS, aucun artiste asiatique n’a jamais été nominé dans cette section. D’autres sud-Coréens ont été en lice dans les catégories de musique classique, certains ayant même remporté un trophée. Parmi les lauréats, on peut citer la cantatrice Jo Sumi qui a décroché le prix du « meilleur enregistrement d’opéra » dans la catégorie « meilleur album classique » avec « Die Frau Ohne Schatten » de Richard Strauss, enregistré sous la baguette de Georg Solti en 1993. A ne pas manquer aussi l’ingénieur du son Hwang Byeong-Joon qui a remporté le trophée pour la « meilleure conception technique d’album classique » avec « Aldridge : Elmer Gantry » en 2012.





BTS a rapporté, à plusieurs reprise, que la destination finale de son parcours aux Etats-Unis serait justement les Grammy Awards. Le groupe de k-pop a déjà été consacré aux American Music Awards (AMA) et aux Billboard Music Awards (BBMA), respectivement trois et quatre années consécutives. En ajoutant un Grammy à son palmarès, il réussira le Grand Chelem.